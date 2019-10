Spectaculaire beelden van achtervolging dievenbende in Vtm-programma De Luchtpolitie Kristof Pieters

08 oktober 2019

11u43 4 Kruibeke In het Vtm-programma De Luchtpolitie zijn in de derde aflevering maandagavond spectaculaire beelden getoond van een achtervolging van vier dieven in de velden tussen de Molenberg en de E17 in Kruibeke.

De feiten kon u al lezen in onze krant begin augustus, maar de manier waarop de dieven gevat werden, werd nu uitgebreid getoond met unieke beelden van de politiehelikopter RAGO. De afdeling luchtsteun van de federale politie werd op 9 augustus dit jaar in bijstand gevraagd voor een zoekactie naar een voertuig met Franse nummerplaat. Daarin zaten enkele personen die gelinkt worden aan een reeks diefstallen. De politie kon de auto lokaliseren nadat een gsm-mast in de omgeving van Melle een signaal had opgevangen van een telefoon in de wagen. Meteen werd de achtervolging ingezet. Toen de dieven merkten dat ze gevolgd werden, namen ze de afrit Bazel. Er volgde een kilometerslange achtervolging die uiteindelijk eindigde aan de Molenberg in Kruibeke. Aan een maïsveld reed de wagen op een ‘varkensrug’ die het fietspad van de rijbaan scheidt. De vier inzittenden sprongen uit de wagen en verdwenen in de maïsvelden. Het was dankzij de infraroodbeelden van de politiehelikopter dat de daders allemaal ingerekend konden worden. De laatste verdachte was zelfs helemaal tot aan de E17 gelopen, maar door de aanwijzingen vanuit de helikopter stonden ook daar politiemensen hem op te wachten.

De vier verdachten zitten intussen in de gevangenis in afwachting van hun proces. Ze zouden in aanmerking komen voor minstens zes inbraken in de regio Brugge.