Solitaire bijen krijgen thuis onder windturbines dankzij samenwerking Vasse Kweek en Wase Wind Kristof Pieters

26 juni 2020

11u40 0 Kruibeke/Beveren In de vijf windmolenparken van Wase Wind zijn bijenhotels geplaatst om solitaire bijen een duwtje in de rug te geven. De bijenhotels werden gebouwd in de sociale moestuin van de vzw Vasse Kweek. De jongeren gaan er ook aan de slag voor wie graag zo’n bijenhotel in de eigen tuin plaatst.

Het plaatsen van de bijenhotels kadert in de green deal die Fortech en Wase Wind sloten met de Vlaamse overheid. “Een bijenhotel is een goede keuze om het ontbreken van dood hout in het landschap op te vangen”, weet Geert Groessens van Wase Wind. “Deze constructies hebben maar liefst plaats voor 600 solitaire bijen. We hebben rond enkele turbines ook bloemenmengsels gezaaid en ons maaibeheer wordt aangepast. We zullen niet telkens de hele omgeving rond de turbine gelijktijdig maaien.”

De bijenhotels werden gemaakt bij de vzw Vasse Kweek in Kruibeke. “De hotels bestaan uit holle droge stokjes en kleine boomstammen met gaten van 3 tot 9 mm. Belangrijk is dat de opening mooi glad zijn”, zegt Herman Bryssinck van Vasse Kweek. “Er is ook een gaas geplaatst om te vorkomen dat spechten of andere vogels de holtes zouden uitpikken.”

Evaluatie na een jaar

Er zijn momenteel vijf bijenhotels geplaatst, één voor elk windmolenpark, onder meer die langs de E17 in Kruibeke en Beveren. “Maar we beschikken over 14 windturbines in totaal. Als dit project positief wordt geëvalueerd na een jaar komen er bijenhotels onder elke windmolen”, zegt Groessens nog.

Vasse Kweek heeft alvast de smaak te pakken en gaat aan de slag om bijenhotels, op kleiner formaat, te monteren voor mensen die niet graag knutselen of handig zijn. Ze worden verkocht aan 45 euro op het zomerterras van Vasse Kweek in de Wilgenstraat 12 in Kruibeke.