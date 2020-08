Sluitingsuur voor horeca wordt opnieuw 1 uur, mondmaskerplicht in Polders van Kruibeke blijft Kristof Pieters

12 augustus 2020

17u34 4 Kruibeke In navolging van de provincie Antwerpen gaat ook Kruibeke het sluitingsuur van de horeca verlengen tot 1 uur. Dit gaat vandaag nog in. De mondmaskerplicht in de Polders van Kruibeke blijft echter wel gehandhaafd.

Omdat de besmettingscijfers in Antwerpen de goede kant uitgaan, heeft de gouverneur beslist om een aantal maatregelen te versoepelen. De avondklok wordt een nachtklok tussen 1.30 en 5 uur. De horeca moet sluiten om 1 uur in plaats van 23 uur. De contactgegevens van de klanten moeten door de horeca-uitbaters wel vier weken worden bijgehouden. De mondmaskerplicht geldt ook niet langer op plaatsen en momenten waar de kans op virusopdracht klein is.

Kruibeke volgt — weliswaar met enige tegenzin — de nieuwe richtlijnen. Als enige Oost-Vlaamse gemeente waren ook hier strengere maatregelen van kracht omdat men schrik had dat Antwerpenaars naar Kruibeke zouden afzakken om hier langer op café te kunnen gaan. “Het heeft geen zin om als enige de strengere regels te handhaven maar ik stel wel vast dat Antwerpen betere cijfers voorlegt terwijl Oost-Vlaanderen de omgekeerde beweging maakt”, reageert burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA).

Alert blijven

Recent werd nog een buitenschoolse kinderopvang gesloten nadat er een begeleider positief had getest. “Gelukkig is het bij die ene positieve test gebleven en is het virus niet doorgegeven via de kinderen. We moeten wel alert blijven want er is onlangs nog een positief geval vastgesteld bij een persoon die een heelkundige ingreep moest ondergaan. Deze had geen symptomen en het virus is dus bij toeval ontdekt. We zitten nu aan drie besmettingen maar bij vier gaan we als gemeente reeds over de alarmdrempel.”

De mondmaskerplicht in de Polders van Kruibeke blijft daarom wel van kracht. Die geldt wel enkel voor wandelaars, niet voor fietsers.