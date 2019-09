Slachtoffers van brand Beringen herdacht aan brandweermonument Kristof Pieters

11 september 2019

15u55 0 Kruibeke Het gemeentebestuur en delegaties van de verschillende hulpdiensten hebben woensdag een herdenking gehouden aan het brandweermonument in de Holshumstraat. Er was ook een vertegenwoordiging van de Amerikaanse ambassade aanwezig. Onder meer de twee omgekomen brandweermannen in Beringen werden herdacht.

De jaarlijkse herdenking aan het brandweermonument in Kruibeke kwam er na de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 en vond woensdag dus voor de 18e maal plaats. Om klokslag 11 uur werd de gewestweg even afgesloten en lieten de brandweerwagens een minuut lang de sirenes loeien. Ook de politie, het Rode Kruis, het leger en de civiele bescherming waren met een delegatie aanwezig om hulde te brengen. Met de herdenking worden immers niet alleen de slachtoffers van de aanslag op de WTC-toren herdacht maar ook alle andere hulpverleners die tijdens hun job het leven verloren.

In het bijzonder werd stil gestaan bij de twee brandweermannen Chris Medo (42) en Benni Smulders (36) die op 11 augustus het leven lieten bij een brand in Beringen. Een steunbetuiging was er ook voor de 33-jarige politie-inspecteur Maxime Pans die deze week in Luik en kogel in het hoofd kreeg en nog steeds vecht voor zijn leven.

Begeleid door schoolkinderen legde burgemeester Dimitri Van Laere bloemen neer aan het monument. Na één minuut stilte gaf de burgemeester ieder aanwezig lid van de veiligheidsdiensten een stevige handdruk. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter de Crem was verontschuldigd op deze herdenking.