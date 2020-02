Sint-Petruskerk krijgt nevenbestemming voor tentoonstellingen, lezingen en concerten: “Alleen op deze manier kunnen we behoud van kerk verantwoorden” Kristof Pieters

27 februari 2020

20u00 4 Bazel De Sint-Petrus in Bazel zal in de toekomst meer en meer worden ingezet als ontmoetingsruimte. Een studiebureau heeft alle mogelijkheden onder de loep genomen en de gemeente maakt 605.000 euro vrij om een aantal werken uit te voeren. Zo komt er een klein auditorium en een tentoonstellingsruimte in de zijbeuken en een sanitair blok in de Heilig Hartkapel. Uitvaarten, huwelijken en de wekelijkse misviering blijven mogelijk.

Twee jaar geleden werd het studiebureau TV TRACE van de Universiteit Hasselt aangesteld om uit te zoeken wat de mogelijkheden van nevengebruik waren voor de Sint-Petruskerk. Het gemeentebestuur en de kerkraad hebben het eindrapport donderdagavond bekendgemaakt tijdens een infomoment. “Zowat overal in West-Europa zijn de kerken te groot geworden voor de plaatselijke geloofsgemeenschap, dat is in Bazel niet anders,” licht schepen van Kerkfabrieken Kris Smet toe. “In de praktijk werd de Sint-Petruskerk de afgelopen jaren al enkele keren gebruikt voor nevenbestemmingen. Zo werd de kerk in 2019 opengesteld tijdens de blokperiode voor studenten die een rustige plek zochten om te studeren. Er vonden ook al concerten en culturele evenementen plaats en tijdens de hittegolf werd de kerk opengesteld voor inwoners op zoek naar verkoeling. De bedoeling is om het nevengebruik verder uit te bereiden en te faciliteren via ingrepen in het gebouw.”

Pastorale functie blijft

De kerkraad schaart zich volledig achter het initiatief. “Want alleen op deze manier kunnen we het behoud van dit mooie gebouw verantwoorden”, zegt Alfons De Maeyer, voorzitter van de kerkraad Bazel. “Van in het begin werd wel vooropgesteld dat de kerk ook moest blijven dienen voor haar pastorale functie. Meer bepaald voor liturgische vieringen, van huwelijken en uitvaarten en de wekelijkse misviering op donderdag om 19 uur.”

Verbouwingswerken

Op basis van de studie gaat nu een ontwerper aan de slag om een aantal verbouwingswerken uit te voeren. “Een belangrijk knelpunt nu is dat er slechts één toilet beschikbaar is en bij grotere evenementen is dat natuurlijk problematisch”, legt de schepen uit. “Er komt daarom een nieuw sanitair blok in de Heilig Hartkapel. Nu bevindt zich daar de verwarmingsinstallatie maar die komt in een berging vooraan en zal een pak kleiner zijn.” De middenbeuk blijft gevrijwaard. In de zijbeuken zijn wel andere functies gepland. Zo komt er een klein auditorium voor een vijftigtal personen met een projectiescherm. Voor recepties wordt er een flexibele toog op wieltjes voorzien. “Hier moeten de geesten wel nog wat rijpen”, geeft de schepen toe. “De verkoop van alcohol ligt bij de kerkelijke overheid nog altijd een beetje gevoelig.” De plaatselijke kerkraad daarentegen beseft echter wel de noodzaak hiervan bij de organisatie van recepties. Er worden eventueel ook gordijnen voorzien om bepaalde zones van elkaar af te sluiten zoals het klein auditorium. In de andere zijbeuk komt een tentoonstellingsruimte met kerkschatten. “We hebben heel wat waardevolle kerkgewaden en andere pronkstukken zoals een kelk uit 1570 ligt al jaren achter slot en grendel”, vult De Maeyer aan.

Er is in de meerjarenplanning voor 2023 een bedrag van 60.000 euro voorzien voor de architect en nog eens 605.000 euro voor de realisaties die nodig zijn. De werken zullen in 2024 uitgevoerd worden.