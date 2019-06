Sint-Jorisinstituut dient klacht in tegen verspreiding van filmpje van vechtpartij op sociale media Kristof Pieters

07 juni 2019

17u30 0 Kruibeke De directie van het Sint-Jorisinstituut in Bazel gaat klacht indienen tegen de verspreiding van een filmpje van een vechtpartij die donderdag plaats vond op de speelplaats. Volgens directeur Karl Fievez worden de feiten buiten proportie geblazen en politiek misbruikt door het op een pagina van Vlaams Belang te plaatsen.

Het incident deed zich voor op de speelplaats school. “Het ging om twee jongeren van 12 of 13 jaar die een woordenwisseling hadden gekregen”, zegt directeur Karl Fievez. “Die discussie is ontaard in trek- en duwwerk waarna enkele vrienden tussenbeide zijn gekomen. Alles werd via een smartphone gefilmd. We tillen er bijzonder zwaar aan dat een deel van dit filmpje intussen zijn weg heeft gevonden naar de sociale media. Iemand heeft het op een pagina van het Vlaams Belang geplaatst waarna er allerlei racistische opmerkingen zijn bijgeplaatst. Ten eerste ging het hier om een vechtpartij tussen blanke jongeren en ten tweede gaat het om een inbreuk op de privacy omdat de leerlingen herkenbaar zijn. Bovendien is het op onze school verboden te filmen zonder toestemming van de directie. Het filmpje geeft echter ook een vertekend beeld van hetgeen er echt is gebeurd. Het gaat om een klein fragment en het is op een manier gefilmd die spectaculair overkomt. In realiteit is er echter niemand gewond geraakt en was het een vrij banaal incident. We hebben intussen aan Facebook gevraagd om het filmpje te verwijderen maar zullen ook klacht neerleggen.”

De directeur benadrukt dat de school ook de gepaste maatregelen heeft genomen naar de betrokken leerlingen toe. “In overleg met de ouders zullen er uiteraard gepaste sancties volgen want het spreekt voor zich dat we dit gedrag niet tolereren.”