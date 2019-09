Scouts laten Rad van Fortuin draaien Kristof Pieters

19 september 2019

19u37 1 Kruibeke Ook dit jaar organiseert Scouts Rupelmonde de intussen befaamde Rad Van Fortuinfuif. Het concept is door iedereen natuurlijk welbekend, elk half uur wordt er aan het Rad Van Fortuin gedraaid en bepaalt dit Rad het muziekgenre.

Om het feestweekend op gang te trappen, organiseert de jeugdbeweging op vrijdag 20 september eerst nog Rad Van Fortuinquiz. De fuif is op zaterdag 21 september. Wie eerst nog een ‘fond’ wil leggen is eerder op de dag welkom voor een brunch. Tussen 10 en 14 uur kan men de benen onder tafel schuiven. De fuif volgt ’s avonds. Kaarten kosten in voorverkoop 3 euro en aan de kassa betaalt men 5 euro. Afspraak op het Eilandje in Rupelmonde.