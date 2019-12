Schepen Kamiel Van Gheem wordt tijdelijk vervangen voor goedkeuring meerjarenplan Kristof Pieters

20 december 2019

16u28 0 Kruibeke N-VA zal schepen Kamiel Van Gheem tijdelijk vervangen in de gemeenteraad. Dit is nodig omdat het gemeentebestuur nog dit jaar haar meerjarenplanning wil laten goedkeuren. Kamiel Van Gheem zal nog tot en met 31 maart afwezig zijn wegens gezondheidsredenen. Hij wordt in de raad vervangen door Emilie Vergauwen.

Het wegvallen van Kamiel Van Gheem schepte vorige week grote problemen bij de bestuursmeerderheid van N-VA en CD&V. Die kwam plots namelijk één zetel te kort. De gemeenteraad werd net voor aanvang afgelast toen duidelijk werd dat er geen meerderheid beschikbaar was voor de goedkeuring van het budget en de meerjarenplanning.

N-VA had gerekend op de steun van Antoine Denert maar die kon zich niet verzoenen met enkele punten in de meerjarenplanning en haakte daarom af. Volgens de oppositie bewijst dit nogmaals hoe fragiel de coalitie is.

Nieuwe poging

Er wordt nu een nieuwe poging ondernomen op 26 december. Tijdens die zitting zal eerst Kamiel Van Gheem in de gemeenteraad worden vervangen door Emilie Vergauwen, tweede opvolger bij N-VA. Van Gheem zal niet als schepen worden vervangen. In afwachting van zijn terugkeer zal het college de bevoegdheden tijdelijk onderling verdelen. Het gaat om de departementen Sport, Senioren, Markten, Tewerkstelling en Begrafenissen.

In november werd ook schepen Caroline Vermeulen (N-VA) al vervangen in het college door Saksia Bressinck. Ze is met bevallingsverlof en zal vanaf 19 februari haar taken terug opnemen. In de gemeenteraad werd Caroline Vermeulen opgevolgd door Elsje De Wilde. Daarom dat nu de tweede opvolger werd opgetrommeld om Kamiel Van Gheem tijdelijk te vervangen.