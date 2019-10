Schepen Caroline Vermeulen wordt vervangen tijdens bevallingsverlof Kristof Pieters

07 oktober 2019

18u50 1 Kruibeke Caroline Vermeulen (N-VA) gaat vanaf 12 november met bevallingsverlof en zal in het college worden vervangen door Saskia Bressinck en dit tot en met 19 februari volgend jaar.

Bressinck was al eens een jaartje schepen toen ze bij de fractie DENERT in 2003 Tinneke Brys opvolgde. Ook toen ging haar voorgangster met zwangerschapsverlof. In de gemeenteraad zal Caroline Vermeulen worden opgevolgd door Elsje De Wilde.

De bevalling is gepland eind november. Vermeulen verwacht samen met haar partner, burgemeester Dimitri Van Laere, een zoontje. Het is haar eerste kind.