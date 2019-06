Schelleke laat nieuwe dansende Mercator-reus bouwen Kristof Pieters

06 juni 2019

18u18 10 Kruibeke De vzw Het Schelleke gaat een nieuwe Mercator-reus laten bouwen. De gemeente geeft hiervoor een subsidie van 10.000 euro. De reus zal dit jaar voor het eerst te zien zijn tijdens Schellekeskermis.

De huidige reus Mercator, gebouwd naar het evenbeeld van de bekende cartograaf Geeraard Mercator die in Rupelmonde werd geboren, is na 25 jaar intensief gebruik volledig versleten. In plaats van de zoveelste herstelling gaat de vzw Het Schelleke een nieuw exemplaar laten maken in Frankrijk. De nieuwe reus zal op de traditionele manier worden gemaakt uit papier-maché en polyester en met een rieten mand in plaats van een metalen gebinte. Daardoor is de reus lichter, kan hij makkelijker gedragen worden en kan men er ook mee dansen.

In de oude visserswijk Het Schelleke vindt al zeventig jaar lang elk jaar een folkloristische reuzenstoet plaats in augustus. De nieuwe Mercator-reus zal bij de start van Schellekeskermis op zaterdag 3 augustus gedoopt worden. Hij krijgt dan ook een meter en peter. Hij zal daarna ook verschijnen in verschillende nationale en zelfs internationale stoeten.