Scheldelei heeft nieuwe eyecatcher: monumentaal kunstwerk ‘Poldersteen’ geplaatst Kristof Pieters

19 december 2019

17u12 1 Kruibeke Op de Scheldelei in Kruibeke werd donderdag een nieuw kunstwerk geplaatst. Het is het derde werk dat het Polderbestuur schenkt aan de gemeente Kruibeke. De nieuwe blikvanger ‘Poldersteen’ is van de hand van Paul Gees en stelt een boom voor die moet vechten tegen de natuurelementen.

Het monumentaal werk van tien meter hoog en met een gewicht van meer dan drie ton werd donderdagochtend onder het wakende oog van de kunstenaar op zijn fundering geplaatst met een grote kraan. Het werk werd geschonken door Polderbestuur. Die vertegenwoordigde vroeger de boeren in de polders en was bevoegd voor de waterhuishouding in het gebied. Door de aanleg van het overstromingsgebied, werd deze taak overbodig. Als aandenken aan hun werking, schonken ze in totaal drie kunstwerken aan de gemeente, één aan elke toegang tot de Polders van Kruibeke. “We zijn het Polderbestuur bijzonder dankbaar”, vertelt burgemeester Dimitri Van Laere. “De combinatie van de kunstwerken en de prachtige omgeving zijn absoluut een troef voor het gebied.” In 2016 schonk het Polderbestuur het beeldhouwwerk ‘De boer en de vrouw’ van kunstenaar Karel Aubroeck in Bazel en de sculptuur ‘The King of Kingabwa’ van kunstenaar Lieven d’Haese in Rupelmonde. Nu krijgt dus ook Kruibeke haar kunstwerk.

Punt van oriëntatie

Poldersteen is opgevat als een poortwachter, een punt van oriëntatie. “De sculptuur stelt een gestileerde boom voor die zich als het ware schrap zet tegenover de elementen”, zegt kunstenaar Paul Gees. Hij maakte zowel een schets als een maquette waarna het ontwerp door een bouwkundig ingenieur gecontroleerd werd. Het eindresultaat is een schuine geknikte balkvorm. In de metalen constructie wordt een ruwe steen omklemd. De kunstenaar is in zijn nopjes met de locatie. “Het werk komt goed tot haar recht in dit open landschap maar wat mij betreft, had het nog groter en monumentaler mogen zijn”, lacht hij.

Het kunstwerk wordt op zondag 19 januari om 14.30 uur officieel ingehuldigd.