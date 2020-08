Scheldedijk wordt verhoogd om Rupelmonde te beschermen tegen overstromingen, aansluitend volgt heraanleg Mercatoreilandje Kristof Pieters

13 augustus 2020

11u54 0 Rupelmonde Een aannemer is gestart met werken aan de Scheldedijk in Rupelmonde. Over een lengte van 382 meter wordt de dijk tussen het Mercatoreilandje en de vroegere scheepswerf verhoogd om de omgeving te beschermen tegen overstromingen. Aansluitend volgt de heraanleg van het Mercatoreilandje. De imposante treurwilg moest in het eerste ontwerp sneuvelen maar wordt na veel protest toch behouden.

De werken aan de Scheldedijk kaderen in het Sigmaplan dat het risico op overstromingen aanzienlijk moet verkleinen. In Rupelmonde was nog een zwakke schakel tussen het Mercatoreilandje en de vroegere scheepswerf CNR. “De oude scheepshelling blijft wel behouden”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “De dijk buigt op deze plaats af tot aan de CNR-loods.” De firma Herbosch-Kiere zal de dijk over een lengte van 382 meter verhogen. De werken zijn intussen gestart en de aannemer kreeg 100 werkdagen de tijd om de klus te klaren, als de weersomstandigheden het natuurlijk toelaten.

Getijdenmolen

Daarnaast wordt ook een nieuwe inwateringsconstructie gebouwd zodat bij hoogtij het water van de Schelde naar de Vliet kan stromen. De bestaande uitwateringssluis in de kofferdam van de Vliet zal in de toekomst enkel dienen als uitwateringssluis naar de Schelde. Doordat op het eerste deel van de Vliet, net zoals in verleden, getij zal zitten, kan meteen ook de getijdenmolen terug in zijn oude glorie hersteld worden. Het is de enige nog werkende getijdenmolen van Europa maar problemen met de sluis zorgden ervoor dat deze al even niet meer draait. Door de molen terug in gebruik te nemen, zal het verval wegens stilstand worden tegengegaan.

Herinrichting Mercatoreiland

Het gemeentebestuur Kruibeke grijpt de verhoging van de Scheldedijk aan om meteen ook het Mercatoreiland een facelift te geven. Er wordt een fiets- en wandelverbinding aangelegd tussen de kofferdam en de wandeldijk over de Vliet, waardoor de verbinding tussen het dorp en het nabijgelegen natuurgebied verbeterd wordt. De rest van het Mercatoreiland wordt volledig onthard en vervangen door gras. Verder wordt een centrale zone op het Mercatoreiland voorzien voor lokale evenementen. Ook de treurwilg die er nu al staat, blijft behouden en hieronder wordt een ontmoetingsplaats ingericht met zitbanken. In het eerste ontwerp moest de monumentale treurwilg nog wijken maar daartegen kwam veel protest. “Het ontwerp is lichtjes bijgestuurd zodat de boom behouden kan worden”, legt Van Laere uit. “Er zijn ook nog een paar kleine wijzigingen gebeurd om de pleinfunctie meer te garanderen. Vooral voor het festival Repmond Rock was dit belangrijk.”

De werken zullen aansluitend starten op de verhoging van de Scheldedijk, begin 2021.