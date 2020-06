Scaldiana houdt deuren al zeker dicht tot september Kristof Pieters

12 juni 2020

16u24 0 Rupelmonde Taverne en restaurant Scaldiana in Rupelmonde gaat voorlopig de deuren nog niet heropenen. Dat hebben de uitbaters meegedeeld op hun facebookpagina. Er is beslist om nog zeker gesloten te blijven tot september.

Er circuleren al een tijdje geruchten dat Scaldiana zou sluiten of overgenomen worden. Toen de bekende zaak langs de Schelde deze week niet heropende werden deze verhalen nog meer gevoed. De uitbaters hebben nu zelf duidelijkheid gebracht op hun facebookpagina. “Omdat het zo’n bizarre en moeilijke tijden zijn, hebben we besloten om gesloten te blijven tot september”, klinkt het. De knoop om al dan niet verder te doen, zal pas tegen die tijd worden doorgehakt.

Het iconische gebouw is tot ver buiten Rupelmonde bekend. In de jaren vijftig werd Scaldiana opgericht om het Scheldetoerisme aan te zwengelen. De stuwende kracht hierachter was dichter Bert Peleman. Het toeristisch centrum werd in de kelders ondergebracht van het gebouwencomplex in de Gelaagstraat en op de bovenverdieping kwam het restaurant met een frontaal Scheldezicht. Het complex is nu eigendom van brouwerij Palm.