Samenwerking met ontwerper voor verbouwing gemeentehuis definitief stopgezet Kristof Pieters

06 september 2019

17u24 0 Kruibeke Het gemeentebestuur van Kruibeke heeft definitief een streep getrokken onder de plannen om het oude gemeentehuis en OC De Brouwerij te verbouwen. Op de jongste gemeenteraad werd de stopzetting van het contract met de ontwerper goedgekeurd. Die krijgt een schadevergoeding van 22.800 euro. Dat komt bovenop de 400.000 euro kosten die al gemaakt waren.

Het is geen verrassing dat het contract met de ontwerper werd verbroken. De nieuwe bestuurscoalitie verwees de plannen al meteen na de start van de legislatuur naar de prullenmand. Intussen is er een overeenkomst afgesloten voor de aankoop van een deel van de site van het voormalige chocoladebedrijf Duc d’O in Bazel. “Nog dit jaar zal de akte verleden worden”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “De verhuis van de gemeentediensten is gepland tegen eind 2020 of begin 2021.”

Volgens het huidig gemeentebestuur leent de site zich veel meer voor de huisvesting van de gemeentediensten. Op het gelijkvloers is ook ruimte voor een fuifzaal. Volgens burgemeester Van Laere is het verhaal van De Brouwerij nu officieel begraven.

Voormalig burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) betreurt de beslissing. Volgens hem wordt er heel wat geld weggesmeten en zijn er al voor zo’n 400.000 euro kosten gemaakt. “Met dat geld zouden we al heel wat andere zaken kunnen realiseren. Bovendien is de verkoop van Duc d’O nog niet eens afgerond. Men neemt dus wel een groot risico.”