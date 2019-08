SamenVoorKruibeke wil grondwater van bemaling opvangen Kristof Pieters

29 augustus 2019

09u51 1 Kruibeke Ondanks enkele onweersbuien blijft het grondwaterpeil extreem laag door de aanhoudende droogte. SamenVoorKruibeke wil daarom de regelgeving aanpassen en aannemers verplichten om bemalingswater op te vangen en niet meer in de riolering te lozen.

Het voorstel komt van gemeenteraadslid Kristof Van de Vyver. “Volgens Aquafin mag bemalingswater enkel in de riolering geloosd worden als er geen mogelijkheid is om het opgepompte water terug in de bodem te laten infiltreren”, weet hij. “In realiteit blijkt echter dat bij quasi elke grondwaterbemaling, zeker in dorpskernen alles meestal doodleuk de riolering in verdwijnt. Een oplossing zou kunnen zijn dat men verplicht wordt het opgepompte water in citernes op te vangen en het daarna laat afvoeren voor een nuttige bestemming. Daarnaast staat er in de meeste verleende vergunningen door het college een limiet op het volume aan grondwaterbemaling. Hier zou enerzijds de milieudienst scherpere controles op kunnen doen, anderzijds zou het college strenger moeten zijn in de te verlenen vergunningen.”

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) wil samen met de diensten bekijken in hoeverre het voorstel mogelijk is. Hij wijst er wel op dat bij veel bouwprojecten grondwaterbemaling in een gescheiden rioleringsstelsel kan worden geloosd waardoor dit water uiteindelijk ook bij het oppervlaktewater terechtkomt.