SamenVoorKruibeke pleit voor paalkamperen in de Polders van Kruibeke maar weinig enthousiasme bij gemeentebestuur Kristof Pieters

08 juni 2020

10u34 0 Bazel René Vermeulen, gemeenteraadslid van SamenVoorKruibeke, heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om een site beschikbaar te stellen voor paalkamperen vlakbij de Polders van Kruibeke. Schepen van toerisme Filip Vercauteren (CD&V) wil het idee onderzoeken maar loopt niet warm voor de locatie van de bivakzone. Hij ziet meer mogelijkheden in de Barbiekbeekvallei.

Zondagmiddag stelde Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir de zomercampagne ‘groeten uit het buitengewoon binnenland’ voor. Vlaanderen en Natuur en Bos sloegen de handen in elkaar en hebben op zestien locaties in Vlaanderen een buitengewone kampeerplek opgezet. Je kan op deze unieke plaatsen in tipitenten overnachten. Het initiatief komt bovenop de plaatsen die er al bestaan voor paalkamperen. In onze provincie zijn er momenteel acht van dergelijke bivakzones, in onze regio slechts 1. Volgens gemeenteraadslid René Vermeulen zou zo’n initiatief ideaal zijn in de bufferzone van de Polders. “Paalkamperen is zoals echte camping maar dan zonder uitgebreide voorzieningen. In deze bivakzones mogen ten hoogste drie tenten voor samen ten hoogste tien personen geplaatst worden. Je kunt geen plaatsje reserveren, vol is vol. Elke tent mag ten hoogste 48 uur blijven staan in diezelfde bivakzone.” Volgens Vermeulen zou een lap grond naast sporthal De Dulpop in Bazel geknipt zijn. “Je zit in een wip in het natuurgebied en De Dulpop zou ook als uitvalsbasis kunnen dienen om naar toilet te kunnen, te douchen, enz.”

Schepen van toerisme Filip Vercauteren wil het idee zeker bekijken maar heeft wel twijfels over de locatie. “Normaal gezien zijn de zones voor paalkamperen midden in een natuurgebied en mag het niet in de omgeving zijn van een weg. In de Polders van Kruibeke mag het alvast niet en in de bufferzone is de kans groot dat mensen allerlei materiaal gaan aanslepen voor feestjes wat dan weer overlast creëert voor de buurt. Deze problematiek zien we nu trouwens al opduiken. Er is de laatste tijd veel zwerfvuil in de Polders van mensen die er illegaal gaan picknicken.”

De gronden naast sporthal De Dulpop zijn volgens Vercauteren bovendien al gereserveerd voor andere initiatieven. “Tegen 2023 komt er een mobilhomeparking. Daarnaast is er ook al een aanvraag van een privéfirma om er luxecontainers te plaatsen.”

Het idee van paalkamperen wordt echter zeker niet afgeschoten. “Maar het lijkt ons beter geschikt voor de omgeving van de Barbierbeekvallei. We willen er graag ook landbouwers bij betrekken om een weiland ter beschikking te stellen.”