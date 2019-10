Samen Voor Kruibeke roept extra gemeenteraad samen voor dossiers Kapelstraat en jeugdlokalen Rupelmonde Kristof Pieters

10 oktober 2019

16u51 0 Kruibeke Oppositiepartij SamenVoorKruibeke roept een extra gemeenteraad samen met drie agendapunten. Ze wil de geschrapte parking van de Kapelstraat alsnog voorzien en ook de opstart van de bouw van de nieuwe jeugdlokalen in Rupelmonde worden op de agenda gezet. Tot slot wil men de aankooppremie voor onthaalouders ook uitbreiden naar crèches.

SamenVoorKruibeke benadrukt dat ze de extra gemeenteraad niet bijeenroept om dwars te liggen en al zeker niet om onnodig onrust te zaaien. “We hebben als oppositie nog steeds de plicht om belangrijke zaken in onze gemeente te agenderen en zo nodig tijdens een extra gemeenteraad hierover iets uitgebreider te debatteren indien we merken dat sommige dossiers hier nood aan hebben of we te weinig info krijgen”, klinkt het. “We krijgen veel vragen over deze dossiers en willen de juiste volledige info kunnen verschaffen. Wanneer we het gevoel krijgen dat we die antwoorden niet kunnen geven aan de burger, moeten er soms maatregelen worden genomen zoals deze. De volgende gemeenteraad vindt pas plaats op 25 november en dat is ons inziens te laat voor deze dossiers.”

De extra gemeenteraad zal doorgaan op maandag 21 oktober. De zitpenningen die hiervoor ontvangen zullen worden, wil SamenVoorKruibeke alvast integraal doorstorten aan een Kruibeekse organisatie die meedoet aan De Warmste Week.

Vooral de dossiers van de Kapelstraat en de jeugdlokalen in Rupelmonde hebben al voor verhitte debatten gezorgd. Voor de heraanleg van de Kapelstraat werd in het definitief ontwerp een parking geschrapt op het einde van de straat. Die zou naast de deur komen te liggen van een gemeenteraadslid van de meerderheid. Volgens het gemeentebestuur hoort een parking niet thuis op het einde van een doodlopende straat maar buren zijn intussen met een petitie gestart.

Ook het dossier van de jeugdlokalen deed al heel wat stof opwaaien. De bouw moest eigenlijk al gestart zijn maar een buurtbewoner vecht de vergunning aan. Meerderheidspartij N-VA steunt de vzw Jeugdlokalen maar is een koele minnaar van de locatie aangezien die naast een oude stortplaats ligt.