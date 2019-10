Rupelmondestraat onderbroken door werken aan riolering Kristof Pieters

25 oktober 2019

16u33 0 Bazel Op woensdag 30 oktober vanaf 8 uur tot donderdag 31 oktober om 16 uur zal de gemeentelijke technische dienst werken uitvoeren aan de riolering in de Rupelmondestraat. De straat wordt ter hoogte van huisnummer 25 volledig onderbroken.

Gedurende de werken wordt de Rupelmondestraat lokaal afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog passeren. De handelaars blijven bereikbaar. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Kerkstraat, Oud-Steengelaagstraat, Donkerstraat en Daalstraat richting Rupelmonde. In al deze straten wordt tijdelijk enkelrichtingsverkeer ingevoerd. In de Kerkstraat blijft dit beperkt tussen de splitsing met de Kruibekestraat en de Barbierstraat.

Richting Kruibeke gaat de omleiding via de Lamperstraat, Koningin Astridplein, Lange gaanweg, Reigerslaan, Oud-Hoflaan en Kemphoekstraat. In de Lamperstraat zullen verkeerslichten worden geplaatst, de enkelrichting wordt er tijdelijk opgeheven. In de Lange Gaanweg, tussen de kruispunten met de Reigerslaan en de Beekdam, wordt enkelrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van Beekdam.

Ook de bussen van De Lijn volgen de omleiding. Hierdoor worden de haltes Bazel Dorp (richting Kruibeke) en Kauterwegel (richting Kruibeke) niet bediend.