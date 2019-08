Rupelmonde houdt 72ste Schellekesfeesten JVS

02 augustus 2019

11u02 10 Kruibeke Dit weekend vinden in de visserswijk in Rupelmonde al de 72ste Schellekesfeesten plaats. Zaterdag wordt de nieuwe reus Mercator gedoopt.

Rupelmonde is dit weekend in feeststemming met de ‘Schellekesfeesten’, naar de wijk ’t Schelleke, de oudste en meest volkse wijk van Rupelmonde. De traditionele kermis bestaat er al sinds 1947, maar gefeest wordt er al sinds de 18de eeuw. Folklore is er altijd blijven bestaan, in de wijk met de smalle straatjes waar vroeger vele schippersfamilies woonden.

Internationale stoet

De reuzen en oude ambachten zijn de belangrijkste ingrediënten op het kermismenu in Rupelmonde. Het feestcomité van ‘t Schelleke zorgt uiteraard opnieuw voor een internationale stoet van reuzen, begeleid door fanfares. Zaterdagmiddag om 14 uur wordt ook de nieuwe reus Mercator gedoopt. Met de financiële steun van de gemeente werd er een nieuwe reus gebouwd. De vorige was volledig versleten.

Van zaterdag 3 tot en met maandag 5 augustus vinden de Schellekesfeesten plaats, met daarnaast ook een grote rommelmarkt, optredens, een groot muzikaal vuurwerk zaterdagavond, een fuif, een ambachtenmarkt en volksspelen.