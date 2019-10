Ruilbeurs in De Brouwerij Kristof Pieters

02 oktober 2019

13u11 1

De Kruibeekse Ruilvrienden organiseren op zaterdag 5 oktober een ruilbeurs in ontmoetingscentrum De Brouwerij aan het O.L.Vrouwplein in Kruibeke. De beurs is open van 13 tot 16 uur. Men kan er terecht met onder meer champagnecapsules, zichtkaarten, geboortekaartjes, postzegels, munten, bidprentjes, enz. Voor meer info: tel 03/755.06.90.