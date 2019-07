Rookpluim Umicore trok over Kruibeke maar geen gevaar voor inwoners Kristof Pieters

03 juli 2019

17u17 1 Kruibeke Het gemeentebestuur van Kruibeke heeft de inwoners woensdagochtend opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden naar aanleiding van een brand bij Umicore in Hoboken. De rookpluim trok over de Schelde richting Kruibeke maar bleek gelukkig niet schadelijk.

Bij het grondstoffenbedrijf Umicore in Hoboken brak woensdagochtend rond 10 uur een brand uit aan een smeltoven. De bedrijfsbrandweer kreeg bijstand van de brandweer van Antwerpen. Eén van de transportbanden was in brand gevlogen. De brand zorgde voor een zwarte rookpluim boven de Adolf Grenerstraat in Hoboken.

Enkele werknemers moesten geëvacueerd worden maar nog voor de middag was de brand onder controle. Omdat de brand gepaard ging met een zware rookontwikkeling die over de Schelde trok, riep de gemeente Kruibeke inwoners op om ramen en deuren gesloten te houden. Na een uurtje was de rook echter opgelost en werd het alarm afgeblazen.