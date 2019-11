Rode Duivel Yari Verschaeren komt broer aanmoedigen op veld van Kruibeke Kristof Pieters

11 november 2019

11u18 0 Kruibeke Yari Verschaeren (18), speler van Anderlecht en Rode Duivel, had zondag een vrije middag en maakte van de gelegenheid gebruik om zijn oudere broer Matthias Verschaeren te komen aanmoedigen in Kruibeke.

Matthias (21) is speler bij Kruibeke in eerste provinciale en moest zondag een thuiswedstrijd tegen Voorde-Appelterre. Net als zijn oudere broer Matthias begon Yari zijn voetbalcarrière bij de Kruibeekse club. Yari werd echter al op 9-jarige leeftijd weggeplukt door Anderlecht en kreeg er op zijn 16e een profcontract. Intussen werd hij ook al geselecteerd voor de Rode Duivels en in de wedstrijd tegen San Marino scoorde hij ook zijn eerste doelpunt voor ons land.

Hoewel hij vurig supporterde aan de zijlijn in Kruibeke, moest hij zondag wel toezien dat zijn oude ploeg het onderspit delfde tegen de leider in het klassement.