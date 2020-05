Reynaertschool start schooljaar-bis met quiz: herken je leerkracht met mondmasker! Kristof Pieters

15 mei 2020

09u47 32 Kruibeke De Reynaertschool in Kruibeke is vandaag het schooljaar-bis begonnen met een ludieke quiz. De leerlingen moesten aan de schoolingang een quiz oplossen. Er werden foto’s getoond van alle leerkrachten met een mondmasker. Aan de leerlingen om er de juiste naam bij te plakken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bij de gemeenschapsschool Reynaert gingen vandaag een vijftigtal leerlingen van de honderdvijftig terug naar de schoolbanken. Net als in andere scholen werden ook hier heel wat voorzorgsmaatregelen genomen. Zo werd van alle leerlingen de temperatuur gemeten aan de ingang. De scholieren moesten vervolgens eerst de handen ontsmetten en konden pas dan binnen.

Daar stond directrice Martine Goossens hen op te wachten met een ludieke quiz. “Met al die mondmaskers is het niet altijd even eenvoudig voor de kinderen om de juiste naam bij een leerkracht te plakken”, lacht Martine. “Daarom dat we even testen of ze hun juf of meester nog wel herkennen als het gezicht half verborgen zit achter een mondmasker.”

Ook werd bij de scholieren gepolst of ze anderhalve meter afstand goed kunnen inschatten. Als beloning volgde nadien een pakketje papieren zakdoeken.

De basisschool Reynaert kiest er voorlopig voor om slechts met halve lesdagen te werken. “We willen eerst eens zien hoe het verloopt tijdens de speeltijd met die anderhalve meter afstand houden”, legt Martine Goossens uit. “Als het vlot verloopt, kunnen we nadien nog overschakelen op volledige schooldagen. Onze leerkrachten dragen uiteraard allemaal mondmaskers maar er zijn ook plexischermen in de klas. Op die manier kunnen ze af en toe toch eens dat mondmasker afnemen.”

Volgens de directrice is de kans klein dat er dit schooljaar nog veel andere leerjaren opstarten dan het eerste, tweede en zesde. “De derde kleuterklas zal nog lukken, maar de andere leerjaren niet tenzij de regels versoepeld worden. We moeten immers de klassen kunnen splitsen zonder dat er personeelstekort dreigt.”