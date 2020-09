Reynaert start schooljaar met gezamenlijke dans ‘Jerusalema’ Kristof Pieters

17u56 0 Kruibeke Basisschool Reynaert en Middenschool Stapsteen Reynaert uit Kruibeke hebben het nieuwe schooljaar vrolijk ingezet. Er werden smiley - stressballetjes uitgedeeld aan de scholpoort en op de speelplaats werd gezamenlijk de populaire dans Jerusalema gebracht.

“Wij willen dit jaar inzetten op ‘Quality of Life’ en een ‘Feel Good Year’, ook al is het virus nog niet weg”, zegt directrice Martine Goossens. “We zijn er zeker van dat iedereen in deze tijden daar nood aan heeft.”

Er werd daarom gekozen voor een vrolijke start. Elk kind werd persoonlijk verwelkomd aan de schoolpoort door de directie en door Reynaert de Vos zelf en kreeg daar een smiley-stressballetje. “Zien we het even niet zitten, neem dan je stressballetje en knijp je spanningen weg”, was de boodschap.

Dansen en lachen helpt ook om alle zorgen te laten verdwijnen. Daarom werd er tijdens de speeltijd druk geoefend met de populaire dans ‘Jerusalema’. Deze Zuid-Afrikaans hype gaat dat de wereld rond en doet iedereen wat ontspannen in deze gekke tijden, het lied is een symbool van hoop geworden middenin de coronacrisis. “Onze kinderen kregen het filmpje op voorhand reeds doorgestuurd, ze mochten onder de speeltijd verder oefenen en het eindresultaat werd gefilmd zodat de ouders thuis mee kunnen genieten.”