Reuzen wensen iedereen veilige schoolstart toe Kristof Pieters

01 september 2020

13u50 0 Kruibeke In de dorpskernen van de drie deelgemeenten zijn dinsdag de Rupelmondse reuzen van vzw ’t Schelleke ingezet om iedereen een veilige schoolstart toe te wensen. Alle schoolomgevingen werden waar mogelijk verkeersvrij gemaakt met behulp van nadarhekken en kleurrijke ballonnen. Op strategische plaatsen en langs drukke wegen roepen banners op om extra alert te zijn nu er meer verkeer op de baan is.

De banners langs drukke wegen en in schoolomgevingen kaderen in een grotere campagne die oproept om hoffelijk te zijn onder het motto ‘Wees een toffe peer in het verkeer’. “Deze boodschap verschijnt systematisch op plaatsen waar verschillende weggebruikers in elkaars vaarwater komen”, legt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) uit. “We willen weggebruikers op een positieve manier oproepen om rekening te houden met elkaar.”

Opvallende grondmarkeringen

De afgelopen maanden werden in de schoolomgevingen ook verschillende ingrepen gedaan in functie van de verkeersveiligheid. Opvallende grondmarkeringen waarschuwen bestuurders zodra ze een schoolomgeving naderen. Ook zwaar verkeer wordt geweerd, dankzij het werfcharter waarbij werfverkeer verboden wordt tijdens het begin en einde van de schooldag. “Dagelijks wordt geëvalueerd waar we de verkeerssituatie kunnen verbeteren”, vervolgt Van Laere. “Zo werd bij de start van het schooljaar nog een nieuw zebrapad voorzien op de gewestweg in de Bazelstraat ter hoogte van de Camille Huysmansstraat.”

Schoolstraten terug van kracht

Verder werden er ook woonerven, zones 30 en een fietsstraat gerealiseerd in schoolomgevingen. Op drukke locaties houden gemachtigde opzichters en politie opnieuw toezicht aan het begin en einde van de schooldagen. Ook de schoolstraten, die volledig verkeersvrij gemaakt worden bij de schoolstart en/of -einde van de dag, in de Nieuwe Veldstraat, Ambachtstraat, Edmond Gorrebeeckstraat, Filip De Pillecynstraat en Zoete Moederstraat, zijn terug van kracht.