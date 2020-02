Reus CosmoGolem moet het hoofd buigen voor storm, grondige renovatie gepland in voorjaar Kristof Pieters

27 februari 2020

17u07 2 Kruibeke Op de Scheldelei in Kruibeke is de CosmoGolem zijn hoofd kwijtgeraakt bij één van de voorbije stormen. De zes meter hoge houten reus zal door leerlingen houtbewerking van het Sint-Jorisinstituut eind maart of begin april grondig gerenoveerd worden.

De CosmoGolem werd in 2014 vervaardigd door leden van de onderwijsraad van Kruibeke. Een aantal houten planken werden onder de scholen verdeeld om ze door de leerlingen naar believen te laten bewerken. Nadien werden de planken als armen aan het kunstwerk bevestigd. Zo is er een stukje van elke school verwerkt in het reusachtige beeld.

De houten reus staat op de Scheldelei natuurlijk wel bloot aan de natuurelementen. De voorbije jaren kwamen er al heel wat houten latten naar beneden en bij het stormweer van de voorbije weken moest ook zijn hoofd eraan geloven.

Kunstenaar Koen Vanmechelen zal de renovatiewerken begeleiden. Hij creëerde de CosmoGolem in 1986. Het houten kunstwerk staat symbool voor universele kinderrechten en diversiteit. Momenteel staan er al een dertigtal golems verspreid over de hele wereld van Botswana en Namibië tot Pakistan, Chili en India. De CosmoGolem van Kruibeke is een speciaal exemplaar, want het is de grootste ter wereld. In zijn geraamte zitten tekeningen en knutselwerkjes opgeborgen.