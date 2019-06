Repmond Rock laat ook mensen met beperking meegenieten van festival Kristof Pieters

20 juni 2019

16u41 2 Kruibeke Naar aloude traditie mag Repmond Rock dit weekend de festivalzomer opnieuw op gang trappen. Er worden een vierduizendtal bezoekers verwacht op het Mercatoreilandje. Nieuw dit jaar is de tweede festivaldag Repmond Rock Plus. Die is exclusief voorbehouden aan mensen met een beperking.

De voorbije week werd het festivalterrein opgetrokken. Dat gebeurde iets sneller dan gewoonlijk want Repmond Rock geeft vrijdagmiddag al het startschot van het festival. “Repmond Rock Plus is een apart mini-festival dat we organiseren in samenwerking met PDK Plus”, zegt Daan Robbrecht. “Eén van onze medewerkers werkt in een instelling voor mensen met een beperking en kwam met het idee om voor deze doelgroep eens een inspanning te doen. Met PDK Plus vonden we de ideale partner.” PDK Plus organiseert nu reeds G-sport maar houdt zich ook bezig met evenementen om mensen met een verstandelijke beperking samen te brengen. “Het festival is wel enkel op uitnodiging”, benadrukt Daan. “Er zijn een aantal instellingen aangeschreven en we verwachten zo’n 150 tot 200 bezoekers. Speciaal voor hen zullen Sam Gooris en Bart Kaëll optreden.”

Om 16 uur volgt dan net als vorig jaar de zomerbar. “Dit is stilaan een traditie aan het worden”, vervolgt Daan. “Het is een echt familie-evenement. Voor de kleinsten zijn er springkastelen en voor de ouders is er een gratis afterwork party. Voor de sfeer zorgen de winnaars van onze DJ-contest en iets later op de avond neemt Disco Dasco de fakkel over. Dit populaire collectief staat tegenwoordig op alle grote festivals. We verwachten zo’n 1.500 bezoekers.”

Bouwkas spijzen van scouts en Chiro

Zaterdag gaan de deuren open om 16 uur voor het festival zelf. Headliner dit jaar: The Van Jets, die aan hun afscheidstournee bezig zijn. Voor de populaire rapper K1D uit Sint-Niklaas wordt dan weer veel jong volk verwacht. De andere namen op de affiche zijn Gestapo Knallmuzik, Shizzle Le Sauvage, Tessa Dixson en Double D. De lokale bands Loozit en Omar Dahl mogen het festival op gang trappen.

Net als vorige edities gaat de opbrengst van Repmond Rock integraal naar de bouw van nieuwe lokalen voor de scouts en chiro van Rupelmonde. “Vorig jaar konden we een mooie cheque van 15.000 euro overhandigen. We hadden dit jaar gehoopt om het geld rechtstreeks in de bouw te kunnen pompen maar het dossier liep jammer genoeg vertraging op. Dit jaar zullen beide jeugdverenigingen verhuizen naar een tijdelijke locatie. Daarvoor zal het bouwfonds echter niet moeten aangesproken worden. Die tijdelijke verhuis wordt namelijk betaald door de gemeente. Met ons festival kunnen we dus de bouwkas nog wat verder spijzen. Alles staat of valt natuurlijk met het weer. We zijn immers een openluchtfestival. Er is wel een regenscenario maar de weersverwachtingen zien er goed uit. Er wordt droog weer voorspeld en dat zien we duidelijk ook aan de ticketverkoop.”

Nog tot 23.59 uur vanavond koop je een ticket aan 15 euro, daarna sluit de voorverkoop en kan je enkel nog aan de kassa kopen.

