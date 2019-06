Repmond Rock blikt tevreden terug op zomerse editie Kristof Pieters

23 juni 2019

13u15 5 Kruibeke De ploeg van Repmond Rock kan tevreden terugblikken op de voorbije editie van het festival. “We hebben zowel aan het aantal bezoekers als aan de omzet gemerkt dat de zomer in het land is”, lacht Daan Robbrecht.

Repmond Rock ging dit jaar voor het eerst van start met een mini-festival voor mensen met beperking. Dit gebeurde in samenwerking met PDK Plus. Het evenement trok meer dan 300 bezoekers. Ze werden getrakteerd op een optreden van Sam Gooris en Bart Kaëll.

De gratis zomerbar en afterwork op vrijdagavond trok meer volk dan ooit tevoren. “Het is moeilijk om te tellen want er worden geen bandjes uitgedeeld maar het plein stond bij Disco Dasco volledig vol en de drankomzet lag beduidend hoger dan vorig jaar.”

Voor het festival zelf zakten er zaterdagavond zo’n 2.000 bezoekers af naar het Mercatoreilandje. Dat is iets minder dan vorig jaar maar toen trok headliner Gers Pardoel wel heel wat fans. Het festivalterrein stond tegen 22 uur aardig vol voor Gestapo Knallmuzik. Daarna mochten de jongens van The Van Jets afsluiten. Ze hangen na een carrière van 15 jaar, 5 albums en honderden concerten hun gitaar aan de haak.

De organisatoren van Repmond Rock zijn tevreden over de voorbije editie. “Bezoekers moesten wel even wennen aan het cashless systeem maar voor ons is dit alleszins veel handiger werken. Het moet natuurlijk nog wat groeien maar we gaan er normaal gezien volgend jaar zeker mee verder. Daarnaast hebben we dit jaar geluk gehad met het bijzonder mooie weer. Bovendien is alles vlekkeloos verlopen. Niks dan tevreden gezichten dus.”