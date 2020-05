Renovatiewerken aan riolering onder kruispunt Molenstraat, fietsoversteek krijgt rode slemlaag en ledverlichting Kristof Pieters

14u07 2 Kruibeke Vanaf morgen wordt er gewerkt aan het kruispunt van de Molenstraat en de Burchtstraat. Het gaat om het sluitstuk van de rioleringswerken aan de gewestweg. Tijdens de werken zal het verkeer beurtelings moeten passeren over één rijvak.

De werken zijn nog een verlengstuk van het rioleringsproject van de Burchtstraat. In deze laatste fase zal de hinder echter beperkt zijn omdat de huidige riolering niet vervangen maar gerenoveerd wordt. De buizen zullen van binnenuit een nieuwe coating krijgen. De werken starten op 27 mei en duren normaal gezien tot 19 juni. Het verkeer zal beurtelings over één rijvak worden geleid via mobiele werflichten. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone wel steeds op een veilige manier passeren.

Veiligheid fietsers verbeteren

“De werken waren normaal gezien al gestart in april maar zijn door de coronacrisis uitgesteld”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk De Ketelaere (CD&V). In de gemeenteraad vroeg René Vermeulen (SamenVoorKruibeke) wat er zal gebeuren om de veiligheid van de fietsers te verbeteren. Dagelijks steken hier namelijk heel wat fietsers de gewestweg over richting Polders van Kruibeke.

Volgens De Ketelaere krijgen de oversteekstroken voor fietsers na afloop een rode slemlaag. “Er komen ook ledlichtjes in het wegdek op zonne-energie”, vult hij aan. “Die zorgen zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts voor een betere zichtbaarheid van de oversteekplaats. Tot slot zullen we ter hoogte van restaurant De Ceder extra markeringen aanbrengen om bestuurders te verwittigen dat het fietspad in twee richtingen wordt gebruikt.”

De Scheldelei zelf krijgt ook nog een make-over maar die werken zijn pas gepland voor 2022 of 2023.