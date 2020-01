Reisbureau Umunsi zet met tentoonstelling buddywerking in de verf Kristof Pieters

14 januari 2020

17u43 1 Kruibeke In ontmoetingscentrum De Brouwerij kan men vanaf 17 januari de reizende tentoonstelling ‘Wij en zij: de gelijkenis is groter dan je denkt’ bezoeken. De tentoonstelling, die georganiseerd wordt door Reisbureau Umunsi, zet de buddywerking binnen Kruibeke in de verf. Ze zal l ater ook op andere locaties te zien zijn.

De buddywerking draait om gelijkwaardige relaties en om sociaal contact met nieuwkomers en kansarmen in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer. Door deze ervaringen te delen, hopen de initiatiefnemers achter Reisbureau Umunsi nog meer inwoners warm te maken om mee actief te worden als vrijwilliger. De expo kan nog bezocht worden tot en met 31 januari tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De toegang is gratis. Wie zich wil engageren als vrijwilliger kan vrijblijvend contact opnemen via inloophuis@kruibeke.be of via het nummer 03 740 96 10.