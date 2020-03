Ravage op E17 nadat mobiel wafelkraam op vrachtwagen knalt Kristof Pieters

02 maart 2020

05u57 3 Kruibeke Op de E17 in Kruibeke is maandagochtend een spectaculair ongeval gebeurd. Een deel van een mobiel wafelkraam belandde op de snelweg na een aanrijding met een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde in de richting van Antwerpen. De bestuurder van een zware BMW, die een mobiel wafelkraam trok, reed net voorbij het parkeerterrein achteraan in op een vrachtwagen die geladen was met melk. Door de aanrijding werd de hele opbouw van het kraam van het chassis gerukt. Zowel de opbouw als een groot deel van de inhoud van het kraam kwamen op de snelweg en op de middenberm terecht. Ook de wagen zelf deelde in de brokken en raakte zwaar beschadigd. De inzittenden, twee mannen, bleven als bij wonder ongedeerd, net als de bestuurder van de vrachtwagen. Hij kon zijn vrachtwagen 150 meter verder veilig op de pechstrook tot stilstand brengen. Een stuk van de zijwand van het wafelkraam stak nog achteraan in de tankwagen vast, maar er ontstond geen lek.

De opgeroepen brandweerposten van Kruibeke en Temse hadden heel wat opruimwerk. Omdat er over een afstand van zo’n 70 meter ook een hoeveelheid frituurolie op de rijbaan terecht was gekomen, had de brandweer flink wat schuurwerk om die olie te verwijderen. Het duurde tot half 5 om de ravage op te ruimen.