Radio Barbier trakteert op visueel spektakel op slotdag in kasteel Wissekerke Kristof Pieters

24 juni 2020

17u56 0 Bazel Radio Barbier is toe aan zijn laatste uitzendweek. Nog tot en met vrijdag 26 juni wordt er uitgezonden vanuit kasteel Wissekerke in Bazel op 87,6 Fm, via live stream en het Barbier videokanaal. Normaal worden deze tijdelijke uitzendingen feestelijk afgesloten met een volledig gratis evenement. Door de coronamaatregelen is dat onmogelijk maar er is nu wel een gepast alternatief gevonden.

Dit jaar waren onder andere Sven Ornelis en Kelly Pfaff al geboekt voor de slotdag. Ondanks deze tegenslag, bleven ze bij Barbier niet bij de pakken zitten. “We trakteren de luisteraars in deze laatste week op een prijzenfestival”, zegt voorzitter Guy Laureys. “Omdat Radio Barbier eigenlijk een heel jaar lang te beluisteren is via internet, werd er voor het thema “1 jaar lang” gekozen. De aandachtige luisteraar kan in de komende week 1 jaar lang brood, 1 jaar lang frietjes, 1 jaar lang carwash, 1 jaar lang de weekendkrant en nog veel meer winnen. Wij willen graag een vaste waarde worden in het radiolandschap. Vandaar het thema. Barbier is immers een heel jaar lang te beluisteren via onze website. Hopelijk trekt deze actie nog wat extra luisteraars aan en worden we de rest van het jaar niet vergeten.”

Maar er is nog meer. Op vrijdag 26 juni worden niet alleen de luisteraars, maar vooral kijkers getrakteerd. De laatste uitzending voor 2020 zal plaatsvinden in de tuin van het kasteel Wissekerke. De 30 medewerkers en vzw De Sleutels brengen dan een mengeling van leuke muziek en prachtige beelden. Het kasteel Wissekerke zal bovendien speciaal belicht worden. Bezoekers aan het park zijn, omwille van de huidige regels, wel niet toegelaten maar het videokanaal is voorzien op een pak extra kijkers. De slotuitzending start om 20 uur via www.radiobarbier.be.