Radio Barbier opnieuw in de ether en door coronacrisis zelfs twee weken langer Kristof Pieters

01 juni 2020

12u34 0 Kruibeke Radio Barbier heeft ook dit jaar een tijdelijke zendvergunning gekregen. Vandaag zijn de uitzendingen gestart en die lopen tot 26 juni. Dat is twee weken langer dan anders. “Die extra tijd hebben we gekregen omwille van de sociale rol die we vervullen tijdens de coronacrisis”, zegt Guy Laureys.

Radio Barbier ging in 2018 voor het eerst in meer dan 30 jaar terug in de ether. Dit gebeurde toen naar aanleiding van de 25ste editie van het festival Repmond Rock. De reünie van de oud-medewerkers werd zo goed gesmaakt dat er ook het jaar nadien een 14-daagse radiomarathon werd uitgezonden. Door de sloop van het voormalig gemeentehuis van Rupelmonde werd toen uitgeweken naar de pastorij in de Priester Saveynstraat. Dit jaar is de uitvalsbasis het kasteel Wissekerke in Bazel. Op de bovenverdieping is een tijdelijke studio ingericht. “Dit keer gaan we geen 2 maar 4 weken uitzenden”, zegt Guy Laureys. “Het aantal medewerkers is ook uitgebreid. Ook mensen die destijds niet verbonden waren aan Radio Barbier hebben zich nu aangesloten. Het is eigenlijk een opstap naar een volwaardig radiostation. Dat zal gefaseerd verlopen. Eerst gaan we voor internetradio vanop een vaste locatie en op termijn hopen we natuurlijk een radiofrequentie in de wacht te kunnen slepen.”

Tijdens de coronacrisis was Radio Barbier al digitaal te beluisteren en werd er ook een verzoeklijn opgestart. Nu het radiostation terug in de ether is, wordt een volwaardig programmatie ontplooid met tal van studiogesprekken. “En uiteraard hebben we hier alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen”, vervolgt Guy. “In de studio kunnen we geen anderhalve meter garanderen en daarom wordt er gewerkt met wanden in plexiglas. Ook is er geïnvesteerd in extra microfoons die gewisseld worden als er een andere presentator plaatsneemt.”

Een vaste stek in het kasteel Wissekerke streeft Radio Barbier niet na. “Het is een mooi historisch gebouw met veel uitstraling maar de ruimtes zijn iets te beperkt om hier continu radio te maken. Die zoektocht zetten we later wel verder. Nu gaan we ons eerst concentreren op vier weken radioplezier!”

Radio Barbier is te beluisteren op de frequentie 87,6 MHz op de FM-band en online of via livestream op de website.