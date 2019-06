PROtect-project brengt delegatie uit Roemenië, Bulgarije en Polen naar Kruibeke Kristof Pieters

20u24 1 Kruibeke De gemeente Kruibeke mocht een internationaal gezelschap ontvangen, onder meer uit zustergemeente Moldovita. Op het programma stonden onder meer workshops dansen en handwerk.

Kruibeke heeft een nauwe band met Moldovita. Het Roemeense dorp werd sinds 1989 in adoptie genomen en sinds 1999 zijn beide gemeenten verzusterd met elkaar. Sinds de start is de vereniging ‘Een Dorp Voor Een Dorp’ actief, die nu ook het initiatief nam voor het Erasmus-project PROtect.

De doelstelling van PROtect is om vrouwen in kwetsbare posities actief te laten werken rond tradities. Heel wat partners sloegen hiervoor de handen in elkaar: twee groepen uit Roemenië, één groep uit Polen en één uit Bulgarije werden ontvangen door twee Belgische verenigingen, namelijk ‘Een Dorp Voor Een Dorp’ uit Kruibeke en het ‘Limburgs Platform Roemeniëwerking’.

Het voorbije jaar werd binnen PROtect elke maand een workshop georganiseerd, gaande van vilten tot naaldkantwerk tot kunstbreien... Tijdens het studiebezoek in Kruibeke werden behalve dansworkshops ook handwerksessies aangeboden, in samenwerking met de lokale verenigingen OKRA, Femma en KVLV. De laatste twee workshops van het project, weven en spinnen, vinden plaats in de zomermaanden.