Project ‘Steen tot steen’ afgeslankt; nieuw toeristisch onthaal in kasteel Wissekerke zelf Kristof Pieters

27 oktober 2019

08u52 5 Kruibeke De gemeente Kruibeke blijft lid van het toeristisch project ‘Van Steen tot Steen’ maar de geplande investeringen worden tot een minimum beperkt. Eerder was al beslist om geen nieuwe bezoekersparking aan te leggen in de Lamperstraat en nu is ook het plan geschrapt voor een nieuw toeristisch onthaal. Dat komt in de vestibule van het kasteel zelf. Gevolg is wel dat de gemeenteraad moet verhuizen naar De Brouwerij of Duc d’O.

De naam van het project ‘Van Steen tot Steen’ verwijst naar de twee legendarische kastelen Gravensteen in Gent en ’t Steen in Antwerpen. Veel toeristen kiezen steeds opnieuw voor deze twee grootsteden maar de druk wordt erg groot en Toerisme Vlaanderen vreest dat binnen tien jaar de draagkracht zelfs overschreden zal worden. Daarom wil men de toeristen enkele mooie alternatieven aanreiken langs de Schelde tussen Gent en Antwerpen. Drie kastelen werden hiervoor geselecteerd. Het gaat om de kastelen van Marnix van Sint-Aldegonde (Bornem), Laarne en Wissekerke in Bazel. Van daaruit zullen toeristen de Scheldevallei kunnen intrekken met de fiets of wandelschoenen aan.

De nieuwe bestuursmeerderheid is het plan echter niet zo erg genegen en vreest dat de draagkracht van Bazel onvoldoende is. Het ambitieuze doel is immers 30.000 bezoekers per jaar vanaf 2022. “We hebben onze deelname aan het project herbekeken”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “We hebben het teruggebracht op maat van Kruibeke want we willen dat het medegebruik van het kasteel Wissekerke garanderen en de budgetten die we hiervoor gebruiken, moeten binnen de perken blijven.”

De nieuwe bezoekersparking in de Lamperstraat was na buurtprotest eerder al van tafel geveegd. Nu is ook beslist om geen nieuw toeristisch onthaal te realiseren buiten het kasteel. Aanvankelijk wou men de oude kasteelhoeve restaureren maar die kostprijs bleek wel erg hoog. Daarna werd het bibliotheekfiliaal op het Koningin Astridplein naar voor geschoven. “Maar ook dat vinden we te ambitieus voor onze gemeente”, zegt Van Laere. “Samen met het bureau Bailleul bekijken we nu hoe we dit toeristisch onthaal kunnen realiseren in het kasteel zelf. De vestibule is hiervoor geknipt. Een deel van het kasteel zal gratis toegankelijk blijven en een deel wordt betalend. We willen er zo over waken dat het kasteel ook een ontmoetingsplaats blijft voor de inwoners waar feesten, lezingen en vergaderingen kunnen plaatsvinden.”

Voor de zittingen van de gemeenteraad zal er wellicht geen plaats meer zijn. Voor de nieuwe stek van de raad liggen twee opties op tafel: ontmoetingscentrum De Brouwerij of het nieuwe gemeentehuis op de site van Duc d’O.