Prins Michiel I regeert bij Orde van Mercator JVS

27 januari 2020

14u16 0 Kruibeke Carnavalsvereniging Orde van Mercator heeft een nieuwe prins gekozen. Dit jaar zal Rupelmondenaar Prins Michiel I voor de tweede keer de scepter zwaaien over het carnaval.

Het voorbije weekend vond in Rupelmonde het Prinsenbal plaats. Om 23.11 uur werd de nieuwe ‘Prins Rupelmonde 2020' voorgesteld. Dit jaar zal Prins Michiel I voor de tweede keer de scepter zwaaien over Rupelmonde, van vrijdag 21 februari tot en met maandag 24 februari.

Michiel I was twee jaar geleden al eens Prins Carnaval. Hij wordt dit jaar bijgestaan door zijn hofnar Yannick Teugels die in 2018 ook al deel uitmaakte van zijn eregarde.

Tijdens het kindercarnavalbal in de Sint Jan Berchmansschool werden ook de Jeugdprinsen 2020 van Rupelmonde aangesteld. Dit jaar zullen jeugdprins Thijn en jeugdprinsessen Elina en Simke de Prins vergezellen tijdens de komende carnavalstoeten. Thijn Ost woont in Rupelmonde, is 9 jaar en is de zoon van Prins Johan I, die in 2004 de scepter zwaaide over Rupelmonde. Simke De Schepper woont in Rupelmonde, is 15 jaar en is de dochter van comitélid Bart De Schepper. Elina Westerlinck woont in Bazel, is 12 jaar en is de dochter van de 1e Keizerin van Rupelmonde, Vero I.

De carnavalstoet in Rupelmonde vindt plaats op zondag 23 februari om 15 uur. Op maandag 24 februari is er de traditionele Mercatorworp. Nadien volgt de popverbranding van de Repmondse ‘Spekulausieman’ en is er nog een laatste rondgang met de Leuvense Studentenfanfare in de Rupelmondse cafés.