Prijzengeld voor jaarmarkten wordt opgetrokken Kristof Pieters

06 juni 2019

17u59 3 Kruibeke De gemeenteraad van Kruibeke heeft een aanpassing goedgekeurd aan het reglement voor de jaarmarkten. Om de dalende belangstelling bij landbouwers een halt toe te roepen, wordt het prijzengeld verhoogd.

In zowel Kruibeke, Bazel als Rupelmonde vindt elk jaar een officiële jaarmarkt plaats maar het aantal deelnemers daalt elk jaar. De boeren verwijzen naar de hogere prijzen in de omliggende gemeenten als voornaamste oorzaak. Het prijzengeld van de jaarmarkten in Kruibeke is namelijk al jarenlang hetzelfde gebleven.

De jaarmarkt van Hoogstraatkermis in Bazel kent wel een recordopkomst maar daar gaat het om een initiatief van een lokaal feestcomité en door sponsoring slagen zij erin om een hoger prijzengeld uit te reiken.

“We gaan daarom ook de prijzen verhogen voor de gemeentelijke jaarmarkten”, zegt schepen Dirk De Ketelaere (CD&V). “De bedoeling is iedereen een kleine vergoeding te kunnen geven, ook als ze buiten de prijzen vallen. Voor landbouwers van de eigen gemeente komt er een apart klassement.”