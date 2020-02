Pompinstallatie werkte niet tijdens overstroming Kristof Pieters

10 februari 2020

15u10 2 Kruibeke Verschillende bewoners uit de Kapelstraat kregen zondagavond water binnen tijdens het zware onweer. Een pomp die dit moest voorkomen, bleek defect en werd maandag vervangen.

Omdat er momenteel rioleringswerken bezig zijn in de Kapelstraat, werd een zware pomp geplaatst die het overtollig water kan overpompen naar de riolering in de Bazelstraat. Zondagavond bleek de pomp echter niet te werken. “Toen de brandweer arriveerde, stond de pomp inderdaad uit en heeft men het bedieningspaneel opengebroken”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Er moet nog precies uitgezocht worden wat er precies is foutgelopen. De pomp is van een onderaannemer en die heeft vorige week nog een controle komen doen van de installatie.” Burgemeester Van Laere betreurt dat de pomp het liet afweten. “Maar we denken niet dat het een groot verschil had gemaakt bij de zondvloed die we zondagavond te verwerken hebben gekregen.”

Zandzakjes

Maandag werd een nieuw exemplaar gebracht, maar het leed is natuurlijk geleden bij de bewoners die zondagavond water binnen kregen. “We werden gealarmeerd toen onze hond rond 22 uur plots heel onrustig werd”, vertellen Tine De Backer en Luc Degelin. “We gingen een kijkje nemen en zagen de waterstroom via de voordeur en de garage binnenstromen. We hebben dan onmiddellijk de brandweer gebeld die met zandzakjes ter plaatse kwam voor alle getroffen woningen in de Kapelstraat. Er is ook een dijk van zandzakjes gemaakt waardoor het water werd afgeleid naar een weiland.”

Na de opkuis heeft Luc bijna geen oog meer dicht gedaan. “Je blijft natuurlijk alert zolang de storm aanhoudt. We hopen nu dat de stortbuien even wegblijven. De rest is verzekeringswerk.”