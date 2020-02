Pomp in Kapelstraat stond uitgeschakeld tijdens overstroming Kristof Pieters

10 februari 2020

15u10 3 Kruibeke De pompinstallatie in de Kapelstraat in Kruibeke stond tijdens de overstroming van zondagavond uitgeschakeld. Dat bevestigen zowel het gemeentebestuur als de leverancier van de pomp. Beide benadrukken wel dat het wellicht weinig verschil had gemaakt in deze extreme weersomstandigheden. Er zijn intussen wel twee nieuwe krachtigere pompen geplaatst.

Omdat er momenteel rioleringswerken bezig zijn in de Kapelstraat, werd een zware pomp geplaatst die het overtollig water kan overpompen naar de riolering in de Bazelstraat. Zondagavond bleek de pomp echter niet te werken. “Toen de brandweer arriveerde, stond de pomp inderdaad uitgeschakeld. Men heeft het bedieningspaneel opengebroken en vervolgens de pomp aangezet”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Er was geen defect want de brandweer heeft de pomp gewoon kunnen activeren met een druk op de knop.”

De leverancier van de pomp was zaterdag nog langs geweest om de pomp na te kijken en benadrukt eveneens dat er geen sprake was van enige defect. “We hebben ze nagekeken op vraag van de aannemer omdat er voor zondag noodweer was voorspeld”, zegt zaakvoerder Johan Broekmans van Quality Pumps. “Ze stond niet in standby maar het is normaal gezien altijd de verantwoordelijkheid van de klant om dit te regelen tenzij dit expliciet anders wordt gevraagd.”

Volgens Broekmans had het al dan niet werken van de pomp echter weinig invloed gehad. “Het ging om een pomp met een debiet van 350 m3. Als ik de beelden zie van de enorme massa water had de overstroming met deze installatie niet voorkomen kunnen worden.” Intussen zijn er wel twee krachtigere pompen geplaatst.

Zandzakjes

Het leed is natuurlijk geleden bij de bewoners die zondagavond water binnen kregen. “We werden gealarmeerd toen onze hond rond 22 uur plots heel onrustig werd”, vertellen Tine De Backer en Luc Degelin. “We gingen een kijkje nemen en zagen de waterstroom via de voordeur en de garage binnenstromen. We hebben dan onmiddellijk de brandweer gebeld die met zandzakjes ter plaatse kwam voor alle getroffen woningen in de Kapelstraat. Er is ook een dijk van zandzakjes gemaakt waardoor het water werd afgeleid naar een weiland.”

Na de opkuis heeft Luc bijna geen oog meer dicht gedaan. “Je blijft natuurlijk alert zolang de storm aanhoudt. We hopen nu dat de stortbuien even wegblijven. De rest is verzekeringswerk.”