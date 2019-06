Politieachtervolging eindigt met zware crash op E17 PKM

12 juni 2019

07u35 4 Kruibeke Een spectaculaire politieachtervolging is dinsdagavond geëindigd in een zware crash op de E17 ter hoogte van Kruibeke. Een Jaguar werd achternagezeten door meerdere ploegen van de federale wegpolitie en de lokale politie van Antwerpen.

Het ongeval gebeurde op het einde van de werfzone van de Oosterweelwerken, ter hoogte van de oprit Kruibeke. De politieachtervolging was om begonnen in Antwerpen. De aanleiding hiervoor is nog niet gekend. De achtervolging eindigde toen de Jaguar aan hoge snelheid inreed op een BMW. Die werd door de zware klap weggeslingerd, kwam eerst tegen een Poolse vrachtwagen terecht en vervolgens tegen de vangrail. Door de aanrijding scheurde de brandstoftank van de vrachtwagen waardoor die grotendeels leegstroomde. Verschillende ziekenwagens kwamen ter plaatse en de snelweg werd tijdelijk volledig afgesloten.

Er werd een verkeersdeskundige van het parket aangesteld.