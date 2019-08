Politieachtervolging eindigt met crash op snelwegparking JVS

01 augustus 2019

09u09 0 Kruibeke Een politieachtervolging is woensdagavond geëindigd met een crash op de snelwegparking in Kruibeke. Omdat de vluchtende bestuurder de vulkranen van brandstoftanks had geraakt, werd het benzinestation van Total enkele uren gesloten.

Voor de vierde keer in enkele maanden tijd is een politieachtervolging in het Waasland geëindigd met een crash. Woensdagavond wilde de lokale politie van Zwijndrecht een wagen controleren, maar de bestuurder van de Mercedes gaf plankgas. Op de E17 kwam het tot een achtervolging die pas eindigde op de snelwegparking in Kruibeke, met een crash.

De bestuurder die op de hielen gezeten werd, verloor de controle over zijn auto en reed in op de vulkranen van de brandstoftanks van het tankstation. Hij ramde ook een verkeersbord. De wagen kwam vast te zitten op het betonblok dat rond dat verkeersbord zat en kon geen kant meer op. De agenten konden de chauffeur meteen in de boeien slaan. Waarom de man op de vlucht sloeg, is nog niet bekend.

Door het ongeval trad de noodprocedure van het benzinestation in werking. De leidingen langs waar de brandstoftanks van het tankstation gevuld worden, raakten immers beschadigd. Technici van Total moesten ter plaatse komen om de brandstofpompen weer in werking te stellen en om de veiligheidsprocedures toe te passen. Er kon dan ook enkele uren niet worden getankt.