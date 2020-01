Politie houdt snelheidscontroles JVS

22 januari 2020

16u24 0 Kruibeke De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft de voorbije dagen snelheidscontroles gehouden.

In Kruibeke werd er geflitst in vier straten. In de Anton Van Wilderodestraat waren 9 van de 128 gecontroleerde voertuigen in overtreding, in de Hoogstraat 8 van de 69, in de Camille Huysmanstraat 4 van de 30 en in de Rupelmondestraat 23 van de 419.