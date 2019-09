Politie controleert op foutparkeren aan schoolpoort en reuzen houden mee oogje in het zeil Kristof Pieters

01 september 2019

18u08 8 Kruibeke De politiezone Kruibeke-Temse start vanaf maandag 2 september met het project ‘terug naar school’. Er zullen extra controles worden gehouden bij begin-en einduren van de school.

“We moeten jammer genoeg vaststellen dat er nog vaak foutief wordt geparkeerd aan de schoolpoorten. Voornamelijk op trottoir, zebrapad en op het fietspad”, zegt commissaris Katty De Bruyn. “Foutparkeerders zullen een rode kaart krijgen en worden geverbaliseerd.”

Ook het gemeentebestuur van Kruibeke draagt haar steentje bij om de actie een succes te maken. “Om de automobilisten attent te maken dat er vanaf 2 september terug heel wat meer verkeer door schoolgaande jeugd zal zijn op onze wegen ondernemen wij enkele ludieke acties”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “We doen dit door alle schoolomgevingen in de verf te zetten door middel van grote ballonnen en we mobiliseren, als het weer het toelaat, de reuzen van vzw Het Schelleke uit Rupelmonde.”

In de drie dorpskernen; op het Playa Crubeca-plein in Kruibeke, in Bazel op het plein aan het Heemkundig Museum en in Rupelmonde aan de Driehoek (groene zone over café De Vogelzang) zullen een aantal reuzen met een gepast spandoek worden opgesteld.