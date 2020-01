Politie controleert fietsers aan Sint-Jorisinstituut Kristof Pieters

07 januari 2020

15u24 3 Bazel De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft dinsdagochtend een grote controle gehouden op fietsverlichting. In totaal werden er 193 fietsers op hun verlichting gecontroleerd in de omgeving van het Sint-Jorisinstituut in Bazel.

188 personen waren in orde. Bij 5 scholieren was de fietsverlichting onvoldoende of niet in orde. Zij zullen een verkeersles moeten volgen.