Poldine mag honderd kaarsjes uitblazen: “Genieten van een ‘tucske’ of een zakje chips” Kristof Pieters

06 oktober 2020

18u58 0 Kruibeke In het woonzorgcentrum Wissekerke in Bazel is dinsdag de honderdste verjaardag gevierd van Leopoldine Claus. De rasechte Rupelmondenas verblijft sinds drie jaar in het rusthuis.

Poldine, zoals iedereen haar noemt, stapte op jonge leeftijd in het huwelijksbootje met Alfred Van Wauwe, een graag geziene jazztrompettist die voor sfeer zorgde in Rupelmonde en omstreken. Samen kregen ze drie kinderen: Maria, Jacqueline en Walter. Poldine en Fred hadden een café maar gingen daarnaast ook op toer met hun triporteur om eerst vis en bier en daarna melk, zelfgemaakt ijscrème en wafels te verkopen. Na een aantal jaar was al dat gesleurd met de triporteur wat te zwaar geworden en stopten ze als zelfstandigen.

Haar Fred moest ze jammer genoeg al afgeven maar de steun van haar drie kinderen, negen kleinkinderen en acht achterkleinkinderen hielden haar recht. Haar woning verliet ze met veel spijt in het hart maar ze vond gelukkig al snel Rupelmonds gezelschap in het rusthuis om over koetjes en kalfjes te praten. En genieten doet ze ook nog altijd. Elke dag maakt Poldine een babbeltje met de vogel op het 1e verdiep en met haar vriendin Josephine. Daarnaast geniet ze regelmatig in de zetel van een ‘tucske’ of zakje chips. “En meer moet dat niet zijn”, lacht de eeuwelinge.