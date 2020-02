Polderstraat bezorgd om modderstromen: “Rioolputjes zitten al vol zand” Kristof Pieters

26 februari 2020

14u59 3 Kruibeke De bewoners van de Polderstraat in Kruibeke vragen aan het gemeentebestuur om actie te ondernemen tegen de eigenaar van een braakliggend perceel grond dat binnenkort verkaveld wordt. Door de aanhoudende regenval van de voorbije dagen zijn er grote modderstromen ontstaan. “Bijna alle rioolputjes zitten intussen al vol zand”, getuigen Doris Meyvis en Garry Pieters.

Het perceel in de Polderstraat ligt een kleine meter hoger dan het straatniveau. Door de zware regenval is al een heel stuk ingekalfd. De modder stroomt op straat en belandt uiteindelijk in de riolering. Op de gronden waren tot voor kort volkstuintjes van Tuinhier maar alles werd opgeruimd om plaats te maken voor een nieuwe verkaveling. Op de gronden tussen de Polderstraat en Bazelstraat komen een appartementsgebouw en 12 eengezinswoningen. De omgevingsvergunning voor de verkaveling werd al afgeleverd maar de werken zijn nog niet gestart.

“Bij het opruimen van de volkstuintjes is een damwand weggenomen die uit asbestplaten bestond”, weten buurtbewoners Doris Meyvis en Garry Pieters. “Die platen in combinatie met het struikgewas zorgden ervoor dat de grond niet kon afkalven. Nu alles is weggehaald, spoelt alle aarde gewoon weg.”

Dit zorgt niet alleen voor een pak smurrie op straat maar ook de rioolkolken geraken verstopt. “Je kan de modderstroom volgen via de riool en die zat al tot halfweg de straat”, stelde Garry vast. “We hebben hier nooit last gehad van wateroverlast maar als men geen actie onderneemt, zal het water vroeg of laat niet meer weg kunnen. Zeker bij de recente zware regenval maken we ons toch wel zorgen.”

Dweilen met kraan open

Doris Meyvis woont vlak naast het braakliggend perceel en nam al meermaals contact op met de gemeente en de brandweer. “Er is me beloofd dat ze de eigenaar van de grond zouden contacteren om iets te ondernemen maar voorlopig zonder resultaat. De brandweer is de straat al een keer komen afspuiten maar het is dweilen met de kraan open. Bij elke nieuwe regenbui volgt ook een nieuwe modderstroom. Als we de auto in de garage zetten, komt de hele vloer vol smurrie te liggen.”

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) belooft de zaak te onderzoeken. “De weersomstandigheden zijn momenteel natuurlijk al extreem geweest. De omgevingsvergunning voor de nieuwe verkaveling is afgeleverd en zodra de werken starten, zal het probleem van de baan zijn, maar in afwachting hiervan zullen we uiteraard bekijken of er geen tijdelijke ingreep nodig is.”