Polderscross verhuist naar afgesloten kleiputten: “Mooi parcours maar we missen toch onze supporters, biertenten en schlagermuziek” Kristof Pieters

02 oktober 2020

14u04 0 Kruibeke De Polderscross trok de voorbije jaren gemiddeld 10.000 bezoekers maar zaterdag zullen de renners het zonder supporters moeten stellen. De veldrit vindt plaats in en rond de kleiputten van Argex. Die locatie werd gekozen omdat ze volledig af te sluiten is voor publiek. “Het zal een uitdagend parcours zijn maar zonder supporters langs de zijlijn is het toch niet hetzelfde”, erkent Bram De Brauwer van het organisatiecomité.

De parcoursbouwers zijn zo goed als klaar. De veldrit zal enkel op televisie te volgen zijn maar het decor is wel erg bijzonder met de kleiputten en baggermachines van Argex op de achtergrond. Topman Kurt Vernimmen zit ook in de organisatie van de Polderscross en het terrein was dan ook een voor de hand liggende keuze. “De Polders van Kruibeke waren dit jaar geen optie”, legt Bram De Brauwer uit. “We wisten dat we geen publiek konden toelaten en op onze vertrouwde locatie is het onbegonnen werk om alles af te sluiten. Je zit er met gebruikers van de sporthal, wandelaars op de ringdijk, enz. We zouden de handen vol hebben met het weghouden van pottenkijkers en dat kan niet de bedoeling zijn. De site van Argex leek ons een geknipt alternatief omdat het nu al een afgesloten terrein is. Het leent zich door de hoogteverschillen bovendien voor een veldrit.”

Spektakel

In de groeve zelf zullen de renners niet rijden maar wel rondom en op de nog te ontginnen zone. “We maken hierbij optimaal gebruik van de aanwezige grachten en taluds”, legt De Brauwer uit. “De ondergrond is natuurlijk klei en water blijft er makkelijk op staan. Door het regenweer van de afgelopen dagen zijn er stukken die er vrij modderig bijliggen. Spektakel verzekerd dus.”

Verlies beperkt

Zonder inkomsten van het publiek zal de organisatie er dit jaar wel geen stuiver aan verdienen. “Maar het verlies is te verantwoorden”, vervolgt De Brauwer. “De renners weten dat er minder startgeld is maar zijn al blij dat ze kunnen rijden. We krijgen ook een subsidie van Sport Vlaanderen en Golazo. En er zijn natuurlijk ook een pak minder uitgaven doordat we geen publieksinfrastructuur moeten bouwen. We hadden uiteraard ook de makkelijke weg kunnen kiezen en de handdoek in de ring gooien. We willen ons echter niet achter de coronacrisis verstoppen. En uiteraard hopen we dat de bond en de renners dit niet vergeten. Door de cross niet af te gelasten blijft onze plaats op de kalender verzekerd.”

Geen volksfeest

Het organisatieteam is bijna klaar met alle voorbereidingen maar de sfeer op het terrein is toch anders dan vorige edities. “We missen de supporters”, geeft De Brauwer toe. “Zonder biertenten en schlagermuziek is het toch niet hetzelfde. Een veldrit is altijd een volksfeest. Op televisie ga je het verschil minder merken maar op het terrein des te meer. Het is niettemin de juiste beslissing. In tegenstelling tot andere sporten hebben we geen zittend publiek. Bovendien komen de renners niet alleen. Er zijn 150 deelnemers. Tel daarbij alle verzorgers en mecaniciens en je zit al snel aan 500 mensen. We hebben hiermee de handen al meer dan vol want ook zij moeten alle coronamaatregelen naleven en in bepaalde zones mondmaskers dragen. We vragen mensen dan ook om zaterdag zeker niet af te zakken naar het terrein om een glimp op te vangen van de renners. Blijf thuis en volg alles op televisie. Volgend jaar verwelkomen we jullie opnieuw.”