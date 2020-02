Polders van Kruibeke tijdelijk afgesloten door stormweer, overstromingsgebied zal wellicht in werking treden Kristof Pieters

09 februari 2020

09u53 2 Kruibeke De combinatie van het stormweer met hoogwater op de Schelde, zal vandaag wellicht het gecontroleerd overstromingsgebied van Kruibeke in werking doen treden. Daarom is dit gebied van 600 ha sinds zaterdagavond preventief afgesloten.

De Schelde krijgt vandaag te kampen met verhoogde waterstanden. In combinatie met het aangekondigde stormweer, kan het springtij opgestuwd worden en de Schelde buiten haar oevers treden. Op dat moment treedt het gecontroleerd overstromingsgebied in de Polders van Kruibeke in werking. Dankzij het overstromingsgebied wordt het water opgevangen en is er een verminderd risico op overstromingen in het Scheldebekken.

De Polders van Kruibeke zijn sinds zaterdagavond 17 uur afgesloten tot zolang het nodig wordt geacht. De veren en de Waterbus blijven bereikbaar en zullen normaal varen. Best is wel de laatste berichtgeving te volgen op www.welkombijvloot.be en www.dewaterbus.be. De Dweerse Gaanweg richting het veer van Kallebeek blijft voorlopig gewoon open.

Het kasteelpark Wissekerke en de Dreef in Bazel worden mogelijks ook preventief afgesloten in functie van het stormweer.