Polders van Kruibeke overstromen bij springtij Kristof Pieters

10 februari 2020

18u49 0 Kruibeke De Polders van Kruibeke, met 600 hectare het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen, zijn maandag voor de tweede keer ingezet om het gevaarlijke stormtij op de Schelde op te vangen. Tussen 16 en 17 uur kolkten miljoenen liters water over de Scheldedijk.

Het was verwacht dat het stormtij dit keer over het peil zou komen van de zogenaamde ‘overloopdijk’ van 6,8 meter TAW. “Het was wel minder hoog dan de vorige keer in 2017”, zegt projectingenieur Stefaan Nollet van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z). “Ook maandagnacht zal het water wellicht nog eens de polder instromen.”

Het springtij trok heel wat kijklustigen naar de Scheldedijk. De politie stuurde een patrouille ter plaatse om iedereen weg te sturen want de toegang tot het gebied is verboden. De Polders van Kruibeke blijven afgesloten tot en met dinsdag 11 februari 8 uur.

De Polders van Kruibeke waren niet het enige overstromingsgebied dat in werking trad. Ook in Tielrode stroomde de potpolder volledig vol.