Polders van Kruibeke opnieuw afgesloten door hoge waterstand van Schelde Kristof Pieters

11 februari 2020

De Polders van Kruibeke zijn vandaag opnieuw afgesloten tot 19 uur door de hoge waterstand van de Schelde. Voor de derde keer in 24 uur tijd stroomde het water over de dijk. Dit betekent ook dat de veerdienst Bazel-Hemiksem niet bereikbaar is.

Het 600 hectare grote gecontroleerd overstromingsgebied werd de voorbije 24 uur al drie keer ingezet om het gevaarlijke stormtij op de Schelde op te vangen. Maandag stroomde het water over de dijk tussen 16 en 17 uur en ook voorbije nacht trad het overstromingsgebied in werking. Rond 17 uur bereikte het waterpeil opnieuw het kritieke punt en stroomde het over de Scheldedijk in de Polders.

Pas ten vroegste om 19 uur vanavond wordt de weg naar het veer van Kallebeek in Bazel opnieuw vrijgegeven, na controle door de veiligheidsdiensten.